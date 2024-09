FOTOD | Eksklusiivne pilk lähiaastail muutuvasse VKG omanike kinnisvaraarendusse Tallinna kesklinnas

Delfi Ärileht rääkis ettevõttes projektide arenduse ja halduse eest vastutava Alo Kippastoga, kelle sõnul otsustasid nad alles hiljuti, et soovivad enda tegevust rohkem väljapoole kuvada ning loomelinnaku arendajatest rohkem eristuda ja tutvustada täiesti uut linnakut Telliskivi TLN. Suurt ala arendavad kolm erinevat seltskonda, kes küll omavahel kenasti läbi saavad ja regulaarselt kohtuvad. Samas lähedal, Balti jaama taga on oma ambitsioon ka Astri Grupil. Nad on seal juba aastaid pidanud Balti jaama turgu, kuid selle tagune ala on veel välja arendamata.