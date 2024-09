Kohus tühistas LHV 300 000-eurose trahvi

Kohus leidis, et teos puuduvad väärteo tunnused. Harju Maakohtu määruse vaidlustamiseks on Rahapesu Andmebürool aega 15 päeva.

Täpsemalt viis Rahapesu Andmebüroo (RAB) läbi väärteomenetluse, mille tulemusena järeldas, et AS LHV Pank on rikkunud rahvusvahelise sanktsiooni seadust ning otsustas mais karistada panka kokku 300 000 euro suuruse trahviga. LHV Pank RAB-i otsusega ei nõustunud, mistõttu vaidlustas otsuse kohtus.