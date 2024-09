Hesburger avab Eestis uue restoraniketi

„Uus kebabi-restoranide kontseptsioon on Soomes väga hästi vastu võetud ja see julgustas meid sisenema ka Eesti turule,“ selgitas Hesburgeri rahvusvaheliste turgude arendus- ja turundusdirektor Ieva Salmela. „Oleme kebabitooteid müünud juba 1980. aastatest alates ja nende populaarsus aina kasvab,“ lisas Salmela.

„Kevadel T1-s avatud Hesburger startis väga hästi ning klientidele on meeltmööda, et söögikohtade valik keskuses üha suureneb. Järgmise tähtsa sammuna siseneb Eesti turule HeseKebab, avades esimese restorani nimelt T1-s. HeseKebab sobib väga hästi kiirelt muutuvasse ja dünaamilisse T1 keskusesse, pakkudes meie külastajatele nüüd põhjala maitsenüanssidega täiendatud türgi ja kreeka maitseelamusi,“ ütles T1 keskuse tegevjuht Tarmo Hõbe.

Γύρος (gyros) tähendab kreeka keeles ümarat või ümmargust. Lisaks tähendab sõna ka pöörlemist, mis on just see viis kuidas pita sisse minevat liha valmistatakse.