Kaupluseketi juht: riigivalitsejate moraalne kompass on lõpetanud töötamise. Perede väljavaade tundub morn

Coop tegi eelmisel nädalal valitsusele konkreetse ettepaneku kehtestada kolmele põhitoiduainekategooriale (piim, liha, köögiviljad) madalam 13% käibemaksumäär. Mõneltki riigijuhilt tuli väga ümmargune ent kiire vastus, et ei saa ja ei taha. Ometi esitasime ka arvutuskäigu madalama käibemaksumäära tegelikust mõjust. Vägisi tundub, et riik pole järjestikustele (käibe)maksutõusudele põhjalikku mõjuanalüüsi teinud. Ma ei tea, kas tipp-poliitikud peavad poes sooduspakkumisi otsima ja sageli kvaliteetsemast ja tervislikumast valikust loobuma, kuid tean, et suurem on Eesti rahvast on sellisesse seisu juba praegu surutud. Rahakott on lihtsalt tühi. Näeme, et tarbimise maht on käsikäes majanduslangusega kukkunud, kohalik toidutootmine ägab ja perede väljavaade tundub morn.