Limonaadimaks pandi sahtlisse tagasi

Seaduseelnõu seletuskirja järgi otsustati limonaadimaksu kehtestamisest loobuda koalitsioonikõnelustel tehtud poliitilise otsuse tõttu. Terviseminister Riina Sikkuti sõnul pole aga probleem endiselt kuhugi kadunud. „Magusate jookide tarbimist seostatakse mitmete tõsiste tervisemuredega, nagu teist tüüpi diabeet, südameveresoonkonna ja maksa haigused, samuti mõjutab see suutervist ja soodustab ülekaalu teket. Igaühel oleks kasulik nende tarbimist vähendada. Meie suur eesmärk on luua Eestis elukeskkond, mis soodustab tervislikke valikuid ja aitab inimestel tervena püsida,“ sõnas Sikkut.

Terviseminister lisas, et tervist toetava keskkonna loomine on riigi jaoks mitmekülgne väljakutse, kus oma roll on paljudel osapooltel. „Sotsiaalministeerium koostöös partneritega tegeleb sellega pühendunult edasi. Tunnustan siinkohal toidutootjaid, kel tuleb ühtaegu säilitada konkurentsivõimet, vähendada keskkonna jalajälge ja muuta toitu-jooki tervislikumaks. Selle kõige juures näeme, et nad tunnevad vastutust ja mõtlevad kaasa,“ ütles minister Sikkut.