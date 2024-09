LHV Group teenis augustis sama palju kasumit kui mullu samal ajal

Aasta esimese kaheksa kuuga on pangandusgrupp teeninud 103,6 miljonit eurot kasumit, mida on ligi 10% enam kui mullu samal perioodil. Finantsplaani edestab LHV 20,2 miljoni euroga, kuid selle juures märgitakse, et finantsplaan püsib.

LHV teatel jätkus augustis plaanitust hoogsam laenude andmine, mis mõjutas positiivselt ettevõtte kasuminumbrit. Konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuga 87 miljoni euro võrra, hoiused kasvasid konsolideeritult 254 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas augustis 4 miljoni euro võrra. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti kuuga 6,1 miljonit.

Kui aasta esimeses pooles aitas kasumikasvule kaasa Ühendkuningriigis asutatud pank, siis viimastel kuudel on olnud tulem kehvem. LHV teatel on selle põhjuseks asjaolu, et käimas on LHV Banki jaepanganduse pakkumise aktiivne arendamine, mis suurendas kulusid. Mobiilirakendus on plaanis töötajatele testimiseks avada oktoobris. Kui aasta esimese kaheksa kuuga on LHV Bank teeninud 5,6 miljonit eurot kasumit, siis augustis oli kasumiks 13 000 eurot. Juulis oli ÜK pank 192 000 euroga kahjumis.

Selle juures tõdetakse küll, et Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki jaoks oli august seni kiireima laenuportfelli ja hoiuste mahu kasvuga kuu. Laenuportfell kasvas 37 miljoni euro võrra, hoiused suurenesid 85 miljoni euro võrra. Samas on ärimahud veel finantsplaanist madalamal tasemel ja seetõttu on ka intressitulud plaanitust maas.

Kohaliku LHV Panga klientide arv suurenes augustis 3600 võrra. Tulemusele aitas kaasa klientide aktiivsus ja hea kodulaenude väljastamine. Laenuportfelli 50 miljoni eurosest kasvust moodustasid 36 miljonit jaelaenud ja 14 miljonit ettevõtete laenud. Tavaklientide hoiused kasvasid augustis 40 miljoni euro võrra, finantsvahendajate hoiused 93 miljoni euro võrra ja 35 miljoni euro võrra suurenes ka platvormide kaudu kaasatud hoiuste maht. Allahindlused jäid püsiva krediidikvaliteedi tõttu plaanitust väiksemaks.