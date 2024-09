E-residentide pöördumine valitsuse poole: ettevõtete maksustamine ohustab Eesti ainulaadset ärikeskkonda

„Ajutised maksud ei ole kunagi ajutised. Oleme näinud seda teistes riikides, kus aastakümneid või isegi sajandeid tagasi kehtestatud maksud on siiani jõus. Näiteks 1991. aastal kehtestatud „ajutine“ tulumaksule lisanduv solidaarsusmaks üksikisikule, et katta Saksamaa taasühinemise kulusid, on 2024. aastal endiselt jõus. Samuti kehtib siiani 1902. aastal kehtestatud „ajutine“ vahuveinimaks, mille eesmärk oli omal ajal rahastada sõjalaevastiku ehitamist, mida ammu enam pole. Samasugune „ajutise“ maksu oht on nüüd tekkimas Eestis, aga ainus, mis oleks ajutine, oleks maksumäär,“ teatab e-residentide ühingu nimel EERICA president Christoph Huebner.

Ettevõtted hakkavad kasumit minimeerima

EERICA rõhutab, et üleminek Eesti praeguselt edasi lükatud kasumi maksustamise mudelilt iga-aastasele kasumi maksustamisele suurendaks mitte ainult bürokraatiat, vaid looks ka huvide konflikti valitsuse ja ettevõtete vahel. „Iga-aastase kasumimaksu kehtestamine muudab riigi ja ettevõtete vahelist suhet, asetades nad vastandlikele pooltele: valitsus soovib, et kasumid oleksid võimalikult suured, samas kui ettevõtted püüavad kasumit minimeerida, et vältida lisamaksustamist,“ lisab Huebner.

Ta märgib, et kui ettevõtte iga-aastane kasum muutub maksustamise aluseks, on vaja kõigepealt kehtestada reeglid selle kohta, mida loetakse kasumiks. „See hõlmab näiteks investeeringute amortisatsioonitabeleid – tuleb kehtestada reeglid ja siis nende üle järelevalvet teostada,“ lisab ta.

Eesti praegune maksusüsteem, mis on pälvinud rahvusvahelist tunnustust, on Huebneri sõnul lihtne, läbipaistev ja atraktiivne ettevõtjatele üle maailma. Kasumimaksude kehtestamine lammutaks selle keskkonna, suurendades ettevõtete raamatupidamis- ja riigi halduskulusid. „Ettevõtted, mis tulevad väga keeruliste maksusüsteemidega riikidest – Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa – valivad Eesti just lihtsuse tõttu. Pakutud maksumuudatuste elluviimisel kaotab Eesti oma konkurentsieelise,“ hoiatab Huebner.