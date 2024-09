Uuring: ligi pooled töötajad pole rahul praeguse töökeskkonnaga

Kuigi tööandjad on veendunud, et nad teevad töökeskkonna parendamiseks vajalikke samme, tunnevad paljud töötajad, et nende ootusi ei täideta piisavalt. Töötajate rahulolematuse peamisteks põhjusteks on madal töötasu, juhtkonna vähene tugi ja tunnustuse puudumine.

„Töötajate rahulolu on võtmetähtsusega, et ettevõtted saaksid püsida konkurentsivõimelised,“ sõnab CV.ee värbamisjuht Andra Rand. „Kui tööandjad ei hinda piisavalt töötajate tegelikke vajadusi ja ootusi, võib see viia tööjõu voolavuseni. Oluline on pakkuda mitte ainult tunnustust, vaid ka luua motiveeriv töökeskkond, kus töötajad tunnevad, et nende panus on väärtustatud ja nende karjäärivõimalused on reaalsed. See muudab ettevõtte atraktiivseks valikuks tööturul ning aitab hoida ja meelitada parimaid kandidaate,“ lisab ta.