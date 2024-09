Finantsturud on segaduses ega saa täpselt aru, mida Föderaalreserv kavatseb täna teha

Kui eelmine nädal langetas Euroopa Keskpank intresse 0,25%, siis see oli suures joones juba mõnda aega sisuliselt ette teada. Föderaalreservi tänase kohtumise eel aga kõheldakse, kas USA keskpank võiks langetada intresse 0,25% või 0,5% võrra, nähes, et see on praegu justkui kulli ja kirja viskamine. Tavapäraselt on suudetud seda päev enne enam-vähem täpselt ennustada. Kui teised suuremad keskpangad on juba alustanud intressilangetuste tsüklit, siis USA keskpangale on see esimene samm.