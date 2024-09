Lightyear avas võimaluse kaubelda Balti võlakirjadega. Tehingutasu poolest pakutakse pankadele konkurentsi

Lightyeari kaudu saab nüüd investeerida lisaks Balti aktsiatele ka kohalikesse võlakirjadesse, mis on platvormil esimesed selle varaklassi esindajad. Ettevõte pakub 27 Nasdaq Balti reguleeritud turu ettevõtte võlakirja ning Eesti riigi võlakirju. Sealjuures on need saadaval 21 Euroopa Liidu riigi investoritele.

„Võlakirjad, eriti uued emissioonid, on viimase paari aasta jooksul olnud Eestis väga populaarsed ning lisanud kohalikule investeerimisturule palju elevust. Meil on hea meel, et saame Lightyeari esimeste võlakirjadena klientideni tuua just Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberid,“ sõnas Lightyeari tegevjuht Martin Sokk pressiteates.

„Olen aga eriti uhke selle üle, et tänasest on Balti võlakirjad – ning jaeinvestoritele esimest korda ka riigivõlakirjad – kättesaadavad investoritele üle Euroopa. Kohalike aktsiate kõrval on ka võlakirjade viimine globaalseks oluline samm meie ettevõtete rahvusvahelise tuntuse ja konkurentsieelise suurendamiseks,“ lisas ta.

Võlakirjade ostu ja müügi tehingutasu on platvormil 1 euro, millele ei lisandu tehingu suurusest sõltuvat protsentuaalset tasu. Pankades on üldjuhul tehingutasud kallimad, kui ainsana konkureerib sellega SEB, kus Balti võlakirjade tehingutasuks on 0,1% tehingu mahust, minimaalselt 1 euro. LHV-s on tehingutasuks 6 eurot + 0,2% tehingu mahust, Swedbankis 0,2% tehingu mahust, minimaalselt 3 eurot. LHV puhul on erandiks Eesti riigi võlakirjad, mille puhul on tasuks 0,1% tehingu mahust, minimaalselt 1 euro.

Balti börsi aktsiad lisandusid Lightyeari juulis. Nasdaqi andmetel tehti näiteks augustis Balti börsi aktsiatega Lightyearis 864 tehingut (0,61% kõikidest tehingutest) kokku 140 320 euro eest (0,26% kogusummast).