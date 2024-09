Välisluureamet kergitab luuretöölt katteloori

Tegevusvaldkonnad on kirjud

Välisluureameti (edaspidi VLA) peamiseks tööülesandeks võib pidada luureinfo kogumist ja analüüsi ning salastatud teabe kaitset. „Lühidalt on meie ülesandeks teada, millised on Eesti piiride tagant pärinevad ohud meie julgeolekule ja seega iga inimese turvalisusele. Selleks peame teadma meile julgeolekuohuks olevate vastaste saladusi ning kaitsma enda omasid,“ teeb Silver tööpõllust põgusa ülevaate. VLA annab ka riigijuhtidele eelhoiatuse Eestit ohustavate sündmuste kohta, et oleks võimalik reageerida enne, kui oht on reaalselt kätte jõudnud.

Võib-olla on tavainimese ettekujutus luurajatest jätkuvalt see, et nad kannavad viltkaabut ja vihmamantlit ning kohtuvad oma allikatega vaid pimedates kangialustes. Seda kutsutakse inimluureks, mis pole tänapäeval kuhugi küll kadunud, kuid see moodustab vaid ühe osa iga luureasutuse tööst.

Arvestatav hulk on VLA-s ka IT-oskusi vajavaid ametikohti: „IT-vahendid ja tehnoloogia pakuvad väga palju laiemaid võimalusi luureinfo kogumiseks, kui on võimalik saavutada ainult inimluurega. Samuti aitavad IT-vahendid andmemassiivides orienteeruda ja infomürast olulised killud välja selekteerida ning kaitsta meie salastatud teavet,“ argumenteerib Silver IT rolli olulisuse üle luuretöös.

Välisluureamet kui tööandja

Silver on varasemalt töötanud nii akadeemilises sfääris, erasektoris kui ka teistes riigiasutustes ning oskab seetõttu välja tuua mitmeid asjaolusid, mille poolest töö VLA-s eelnevatest positsioonidest erineb. „Teistmoodi on see, et tööandja logoga pusa väljas käimiseks selga panna ei ole, majaväliste sõpradega tööalaseid probleeme arutada ei saa ning tööd tavapärases mõistes koju kaasa võtta samuti mitte,“ räägib mees. Küll aga ei näe Silver üheski eelnevas asjas probleemi, sest tööpäevas on paindlikkus olemas ning töövälisel ajal kodus arvutit lahti tegema ei pea. Viimast tajub ta suure boonusena, mis aitab selgelt töö- ja eraelu lahus hoida.

Tööpäevas on paindlikkus olemas ning töövälisel ajal kodus arvutit lahti tegema ei pea.

Mitmete tööülesannetega ei olnud Silver aga kunagi varem kokku puutunud ning võimalus ennast töö käigus arendada on tekitanud temas tugevat hasarti. „Harin ennast vahel ka nädalavahetuseti mõne uue lahenduse juurutamise jaoks ning uuel nädalal tööle minnes proovin siis selle päris andmetega ellu viia,“ püüab mees end ka omal käel pidevalt arendada.