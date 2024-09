HEA TEADA | Kui palju teenivad oma eriala tipptegijad?

Käärid on suurimad müügisektoris

Tööportaali CVKeskus.ee värbamisjuhi Grete Adleri sõnul on palgapakkumisi analüüsides näha, et käärid pakutavates palkades on suurimad müügisektoris, kus keskmine palgapakkumine ulatub 4000 euroni, kuid parimatele lubatakse ka koguni 15 000 eurost töötasu. „Müügisektori palgaerinevused on peamiselt seotud tulemustasudega, mis võivad ületada põhipalka mitu korda,“ selgitas Adler.