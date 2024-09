Pöördumises rõhutati, et praegune poliitika ei toeta toidutootmise kindlustunnet, mis on oluline nii sektori arenguks kui ka riigi julgeoleku tagamiseks. Põllumajandustootjad seisavad silmitsi mitmete väljakutsetega, sealhulgas kliimamuutused, üleminek vähese CO 2 -heitega majandusele ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. Kuigi sektor on näidanud üles paindlikkust, on viimaste aastate keerulised olud vähendanud ettevõtjate kindlustunnet ja investeerimisjulgust.