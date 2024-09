Aldar Eesti OÜ: ainult koos oma inimestega saabki suureks kasvada

„Ma ei salga, et on olnud keerulisi hetki, kuid näidake mulle tööd, kus raskusi üldse ette ei tuleks. Usun, et kõik takistused on ületatavad, ja mulle meeldivad väljakutsed,“ ütleb Reile.

See pole huumor, et Aldar Eesti töötajad tulevad hommikul rõõmsalt tööle ja lähevad õhtul ka rõõmsalt koju. Pakume sellist tööaega ja -suhet, mis hoiab töö- ning eraelu tasakaalus, soovi korral saab töö kõrvalt ka õppida. Anname oma töötajatele vabaduse valida, otsustada, kaasa rääkida ja väärtustame kõigi ideid ning panust ettevõtte kultuuri ja tööelu paremaks muutmisesse. Inimesed on meie kõige tähtsam vara. Usume oma inimestesse ja sellesse, et vaid üheskoos saavutame rohkem ning suudame ka kasvada.

Saame tuttavaks – Aldar Eesti OÜ on kodumaisel kapitalil põhinev jae- ja hulgimüügiettevõte, mis on rohkem tuntud oma erinevate kaubamärkide kaudu: CityAlko, SuperAlko, Sadama Turg, Aldar Market, Aldar Cash & Carry, Kai Kohvik Tallinna sadamas ning Kochi Aidad, millel päris oma pruulikoda. Meie ettevõte on tööandja ligi 406 inimesele. Tule meile tööle, sest meie juures on kindel ja huvitav!

Võid töötamispaigaks valida ettevõtte erinevate Eesti üksuste vahel – meil on siseturul 11 toidukauplust ja 34 jookide müügile spetsialiseerunud kauplust, hulgiladu, mis veel sel aastal saab kaasaegse ning senisest kaks korda suurema laopinna, et tagada veelgi parem tootevalik ja logistikavõimekus –, toitlustusüksused ning tugiüksuse kontori näol.

Teenindame üle Eesti nii erakliente kui ka jaemüügi-, meelelahutus- ja toitlustusettevõtteid.

Pakume oma inimestele erinevaid soodustusi, näiteks sportimistoetust või tervisekindlustust ning oma töötaja soodustust ostude sooritamiseks. Tähistame jõule ja premeerime müügimängude võitjaid. Pikaajalistele töötajatele võimaldame lisapuhkusepäevi, et oleks rohkem aega ka oma perega veeta.

Sa ei pea muretsema, kui sul kandideerides varasem töökogemus puudub. Peamine on tahe teha tööd ja ennast arendada, oskused on õpitavad. Aldar Eesti OÜ töötaja keskmine tööstaaž on viis aastat ja üle kümneaastase töökogemusega kolleege on 80. See on märk omaette ja peaks tulevasi töötajaid inspireerima.

Merle lugu – kaupluse juhatajast ettevõtte veinikultuuri edendajaks

Innustav eeskuju Merle Ruut alustas meie juures 2018. aastal kaupluse juhatajana ja praegu edendab ta sommeljee ning projektimüügijuhina Aldar Eesti veinikultuuri.

Lisaks põnevate ürituste korraldamisele arendab ta aktiivselt ka HoReCa müügiosakonda ning juba kolmandat aastat järjest juhib Aldar Eesti OÜ loodud „Mulliga ja Mullita Festivali“ korraldamist. Merle ütleb, et ettevõte pakub just nii palju võimalusi, kui jaksad vastu võtta. „Pead olema ise huviline, et tööandja saaks su soovid täita. Kõige ägedam ongi kuuluda Eesti ettevõttesse, kus tööandja annab võimaluse end igakülgselt arendada,“ sõnab ta. Naine lisab kelmikalt, et kui kohtad CityAlko või SuperAlko telki veini- või toidufestivalil, võid kindel olla, tema käsi on seal mängus olnud.

Arendame Eesti veinikultuuri