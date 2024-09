7 küsimust pensionist, millest peaks rääkima juba koolis

Tänapäeval on loomulik, et rahatarkust õpetatakse juba koolitundides, kuid varasematel aegadel pole see nii olnud. Millised teadmised on need, mida tasuks pensioni kohta teada juba varakult? SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin tõstatab seitse olulisemat küsimust pensionist.