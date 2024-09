Uuring: üle poole inimestest pooldab maksuküüru säilitamist, et vältida uusi makse

Maksküüru säilitamist pooldab 63% Isamaa, 62% EKRE, 60% SDE, 57% Keskerakonna ja 54% Eesti 200 toetajatest. Reformierakonna toetajatest on 44% maksuküüru säilitamise poolt ja 42% selle vastu. Seega kõikide parlamendierakondade toetajate seas on ülekaalus vastajad, kes pooldavad uute maksude vältimiseks maksuküüru säilitamist.

Lisaks küsiti vastajatelt, kuidas nad suhtuvad ettevõtete maksustamisse. Ettevõtete varamaksu toetab 31% ning vastu on 53% vastajatest. Ettevõtete palgafondi maksu toetab 17% ning vastu on 69% vastajatest. Ettevõtete kasumimaksu toetab 43% ning vastu on samuti 43% vastajatest. Kasumimaksu poolt on SDE ja Reformierakonna toetajad, teiste parlamendierakondade toetajate seas on ülekaalus vastajad, kes on selle vastu.