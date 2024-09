Orien Trade toob Euroopasse Jaapani ja Korea ilutooted

Aasia ilutoodete seas orienteerumine pole just lihtne, kuid Orien Trade’i omanikel on pikaajaline Korea turu tundmise eelis, kuna nad on Koreas elanud, õppinud ja äri teinud. Nii ongi Korea kontaktid enamasti saadud just isiklike sidemete ja kogemuste kaudu. „Meie eesmärgiks on katta kõik Euroopa riigid hästi toimiva müügi- ja turundusvõrgustikuga, mis koostöös kohalike jaekaupmeestega võimaldab enamikule Euroopa lõpptarbijatele ligipääsu uuenduslikele ja tõhusatele Korea ning Jaapani ilu- ja tervisetoodetele,“ räägib ettevõtte sihtidest personalijuht Katrin Koovit.

Kiire kasv

Ettevõttel läheb väga hästi, käive on kasvanud iga aastaga hüppeliselt: 2022. aastal oli see umbes 8 miljonit eurot, 2023. aastal 18 miljonit ja sel aastal augusti lõpu seisuga 33 miljonit. Koovit on rahul, et Orien Trade OÜ kasvatab jõudsalt nii hankijate kui ka klientide baasi ning lähiaastatelt oodatakse kiire kasvu jätkumist.

Lai klientuur

Orien Trade OÜ klientideks on kaubamajad, ilupoed, apteegid, hüper- ja supermarketid ning veebikaubamajad üle Euroopa. Lisaks on ettevõte aktiivne lõpptarbijatele suunatud turundusplatvormil GlowStation, kus tutvustatakse kaubamärke ja tooteid nii veebi kaudu kui kaubanduskeskustes asuvates showroom’ides. Füüsilised Showroomid on toodete tutvustamisel ja turustamisel äärmiselt olulised, seal saavad jaekliendid isiklikku nõustamist ja soovitusi.

Kvaliteet sõbraliku hinnaga