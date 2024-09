Eesti riigi võlakirjadega kauplemise algus tõi anomaalse tehingu

Kui märkimishinnaks oli 100 eurot, siis esimene tehing tehti 104 eurose niinimetatud puhta hinna (clean price) juures. Puhas hind on hind, mis ei võta arvesse kogutud intressi. Kuivõrd võlakiri on juba „päeva tööd teinud“, siis tänaseks oli kogunenud intressiks 0,0275%, mida arvestatakse tegeliku tehingu hinna sisse. See tähendab, et tegelikult maksti ühe võlakirja eest 104,028 eurot (turuhind ehk dirty price).

Seega teenib võlakirja ostja terve kaheaastase võlakirjaperioodi peale vaid umbes 2,6 eurot ehk tootlus aegumiseni (yield to maturity) on 1,3% aastas. Ilmselt on see summa väiksemgi veel, kuivõrd Eesti pankades on võlakirjade puhul miinimumtehingutasuks 1 euro. Lihtsustatult maksis ostja võlakirja eest üle, kuid kuna antud juhul vahetas selle hinna juures kätt vaid üks võlakiri, siis suurt vahet sellest ei ole: tänasest keskmisest turuhinnast maksti umbes 2,5 eurot rohkem.