Milline tööriiete hankimise ja hooldamise lahendus sobib sinu ettevõttele?

See hoiak on igati mõistetav. Tööriiete maailm on palju laiem kui sobiva disaini ja suurusega riiete tellimine. Paljudes valdkondades on ettevõtete müügi- ja ekspordivõimalused seotud erinevate kvaliteedistandardite ja regulatsioonidega, mis puudutavad ka töörõivaid ja nende hooldusprotsesse. Nendega kursis olek nõuab väga põhjalikku eeltööd ning eksimused standardite osas võivad nii mõnegi ärivõimaluse ees ukse sulgeda.

Kuid põhjus tööriiete lahendus põhjalikult läbi kaaluda võib olla ka palju lihtsam – seda võib kannustada soov veenduda, et tänane tööriiete lahendus on majanduslikult kõige mõistlikum lahendus.

Ise oman, ise pesen

Tööriiete haldamise lahendused võib jagada kolme gruppi. Esimene neist on tööriiete haldamine iseteenindusena – ettevõte kannab ise hoolt kõikide tööriiete aspektide eest. Näiteks vastutab hotelli hankejuht või tööstuse kvaliteedijuht erinevatelt tarnijatelt tekstiilide leidmise, tehingute läbirääkimiste ja laoseisude haldamise eest.

Ta valib sobivad kollektsioonid, mõõdab töötajad, esitab tellimuse, korraldab tööriiete pesemise ja parandamise ning ka keskkonnasäästliku utiliseerimise, kui tööriie oma elu ära elanud on. Ta peab olema kursis erinevate tööriiete funktsioonidega ja teadma, millised materjalid millises töölõigus sobivaimad on.

Seda lahendust eelistavad tihti ettevõtted, kes soovivad kõiki oma äri jaoks keskseid ja toetavaid protsesse detailideni ise hallata. See eeldab ka, et ettevõttel on vajalik inim-, aja- ja rahaline ressurss, et tööriietega seonduvat majasiseselt korraldada, rääkimata sellest, et ettevõtte ruumides on sobiv koht pesumaja püstitamiseks ja käitamiseks.

Omamine sobib väiketegijatele

Tihti otsustavad tööriiete ostmise kasuks väikeettevõtted, kelle töötajad pesevad oma tööriideid ise kodus. Nii kulub tööriiete haldamisele väga vähe aega ning lojaalse töötajaskonna puhul ei ole vaja eraldi inimest selle teemaga tegelemiseks.