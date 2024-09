Tallinnas 22 aastat tegutsenud pubi sulges uksed

2005. aastal pubi ostnud ning tänaseni ettevõtte juhtkonda kuuluv Armin Velgre selgitas Ärilehele, et pika ajalooga pubi sulgemise tingis üürilepingu lõpetamine. „Küsimus oli selles, et hoone, kus me tegutsesime, osteti ära ning uus omanik lõpetas kõik kehtinud üürilepingud,“ sõnas ta.