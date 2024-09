JÄRELVAADATAV | Luminor: Eesti majanduskasv jääb kaugele meie potentsiaalist

„Arvestades eesootavaid maksutõuse ja praeguse seisuga ära jäävat järgmise aasta tulumaksumiinimumi rakendumist kõigile, on majapidamised jätkuvalt kokkuhoiurežiimil. Ka ettevõtted on järgmiseks aastaks tegemas kulude kokkuhoiu ning hinnatõusu plaane,“ rääkis Uusküla. „Kuigi meie peamistel välisturgudel on hakanud paremini minema, ei tule taastumine esmalt meile kõige olulisemast tööstussektorist, mistõttu jätkab ka väliskaubandus järgmisel aastal kiratsemist.“

Luminori sügisese majandusprognoosi kohaselt on väheste investeeringute, kärbete ja maksutõusude tõttu oodata tuleval aastal Eestile vaid 1%-st majanduskasvu, mis jääb kaugele meie potentsiaalist. Kuigi majandus on pärast mitu aastat kestnud langusest lõpuks taastumas, toimub see oodatust aeglasemalt ning kõrge inflatsiooniga. Seejuures pakub laenuintresside alanemine loodetust väiksemat leevendust ning kõige selle koosmõjul jäävad nii pered kui ettevõtted kokkuhoiurežiimile.

Meie väliskaubandus jätkab kiratsemist. Meie peamistel eksporditurgudel on küll näha teatavat taastumist, kuid seda ennekõike teenusmajanduses ja mitte niivõrd meile olulises töötlevas tööstuses. Meie kõrge palgakasv on söönud vahepeal ekspordi konkurentsivõimet.

Eesti majanduse olukorrast on viimasel ajal palju räägitud, kuid on tõsiasi, et viimase kahe ja poole aastaga on meie majandus langenud ligi 6%. SKP-d ühe elaniku kohta mõõtes oleme ühte koroonakvartalit välja arvates tagasi ligi 6 aasta taguses ajas ehk 2018. aasta lõpus. Meie lõunanaabrid lätlased ja leedulased liiguvad seevastu vastupidisel kursil ning ka euroalal tervikuna on majandus sel perioodil kasvanud 2,7%.

Kuna investeeringuid on tehtud vähe ning 2025. aastal ootavad ees mitmed riigipoolsed kärped ja maksutõusud, siis on ka neil majanduskasvu vähendav mõju. Seetõttu prognoosib Luminor järgmisel aastal 1% SKP kasvu, mitte 3%, nagu kevadises prognoosis välja toodud.

Samal ajal on Uusküla sõnul Eestil jätkuvalt palju väljakutseid nii rohelise ülemineku, vananeva ühiskonna, tervishoiu, hariduse, sotsiaalvaldkonna ja paljude teiste valdkondade pikaajaliste probleemidega, mida praegused maksumuudatused pole arvesse võtnud. „See tähendab, et jätkuvalt on laual lahendamata põhiküsimused,“ märkis ta.

Eesti on kallimate riikide „klubis“

Luminori peaökonomisti sõnul on Eestis langeva majanduse kõrval olnud põhitähelepanu hinnatõusul – võrreldes 2019. aasta detsembriga on hinnad meil kasvanud 40% ehk täpselt kaks korda enam kui euroalal tervikuna.

„Sellega jõudis Eesti tarbijahindade tase möödunud aastal 97,9%-ni Euroopa Liidu keskmisest, kus on nüüd Eestist kallimaid riike vähem kui meist odavamaid riike,“ rääkis Uusküla. „Ehkki inflatsiooni tipunäitajatest oleme alla tulnud, on siinsete hindade tulevikuväljavaade jätkuvalt tõusvas trendis. Hindu tõukasid tagant suvised kõrged elektrihinnad ning uute maksutõusude ootuses on ettevõtjad märksa vähem valmis hindu alandama. Samuti on palgakulude kasv panustamas kõrgematesse hindadesse.“

Tänavuseks hinnatõusuks prognoosib Luminor 4% ehk protsendipunkti võrra enam kui kevadel oodatud. 2025. aasta inflatsiooninäitaja on Luminor tõstnud varasema 1% pealt 5% peale.

Madalam laenukulu palju leevendust ei too

Sel suvel on laenuintressid, sh paljude kodulaenude aluseks olev 6 kuu euribor, märkimisväärselt langenud ning oodata on jätkuvat intresside alanemist. Eelduste kohaselt jõuab euribor aasta lõpuks 3% juurde.