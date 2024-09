Müük kasvab, kui kasutad korralikku logistikat

Smarteni teenuse suurim eelis on, et klient saab keskenduda oma põhitegevusele, samal ajal tegeleme meie tõhusa logistikaga, toetudes oma kogemustele ja infrastruktuurile. Kui logistikast tulev „peavalu“ kaob, kasvatab ettevõte hõlpsasti müügitulemusi ja laiendab tegevust – see on meie praktikas tavaline!

Miks peaks teenusepakkujaks valima just Smarten Logisticsi?

Oleme 3PL-i valdkonna liider ja tegutseme tähelepanu koondamiseks teadlikult ainult Eestis. Meil on ulatuslik võrgustik, pikaajalised kogemused ja väga pädevad töötajad. Lisaks on ettevõttel ideaalne geograafiline asukoht Tartu maantee kõrval, paari kilomeetri kaugusel Tallinnast. Meie kaht suurt punast maja, kus on kokku üle 60 000 ruutmeetri laopinda, on võimatu mitte märgata! Smarteni klientidel on isiklik kliendihaldur ja laovanem. Tagasisidena toovad meie kliendid tihti välja, et oleme väga paindlikud.

Loe Smarteni klientide arvamusi teenuste kohta

Kui paljud Smartenit praegu logistikapartnerina usaldavad?

Praeguseks on ligi 80 ettevõtet usaldanud oma logistika meie kätesse. Nende seas on tuntud suurettevõtted, nagu Bauhof Eesti, Circle K, Kalev, Liviko, Paulig, Rademar, Salvest, Santa Maria Eesti ja mitmed teised firmad, kellel on esindusi üle Eesti.

Liitudes tuleb ladu teie juurde kolida. Kas see on keeruline?

Ettevõtja jaoks võib lao ümberkolimine tunduda keeruline ja mahukas, aga nii see tegelikult ei ole. Hea projekti ettevalmistus loob eelduse selleks, et protsess võtaks aega vaid veidi üle nädala. Smarten on kolimise juures ka abiks igal sammul. Oleme aegade jooksul kolimise puhul nii-öelda kõike näinud ja suudame kõigi olukordadega toime tulla.

Kuuldavasti on juhtunud, et koos kaupadega tuleb teile tööle ka kliendi logistikaspetsialist?

Vahel on juhtunud küll, et logistikaettevõttega koostööd tegeva firma töötaja on meile üle kolinud ja ongi siin ametis. Selline vangerdus on kasulik mõlemale poolele: uus töötaja hingab samas rütmis oma endise firmaga ja see tagab kahe ettevõtte ülisujuva koostöö.