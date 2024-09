Gym! avas uue jõusaali Rocca al Mare keskuses

Uues spordiklubis on loodud erilahendused ka liikumisraskustega inimestele – keskuse lahtiolekuaegadel on tagatud ligipääsetavus ratastooliga ning spetsiaalselt eraldi ehitatud riietusruum koos pesuruumiga.

Gym!-i kaubamärgi all tegutsev Gym Eesti OÜ haldab seitset klubi Tallinnas ja kahte Tartus. Gym!-i treeningkeskuseid on võimalik külastada kontaktivabalt ööpäev ringi, kasutades selleks vaid nutiseadet, ilma et peaks kaasas kandma kaarte või kiipe. Nii saab trenni teha millal iganes, mistõttu on klubil tänaseks juba üle 24 000 aktiivse liikme.