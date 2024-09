Üle 16 aasta tegutsenud Tallinna mööblitootja koondab ligi pooled töötajad

Ettevõtte 2022. aasta aruandes on kirjas, et Sealteck OÜ põhitegevusalaks on eritellimusmööbli tootmine ja paigaldusteenuste osutamine. Firma lisas, et 2023. aastal on neil kavas jätkata mööbli paigaldusteenuste osutamist, laiendades partnerlussuhteid ning suurendades käivet.