„Otsuse koht.“ Tallinna ja Tartu linnaruumi ilmusid kummalised asfaldile joonistatud ringid

„Otsuse kohad“ ilmusid linnapilti ööl vastu 16. septembrit ning päeva jooksul levisid sotsiaalmeedias mitmed fotod ning spekuleeriti, kas tegemist on tänavakunstiaktsiooniga või sotsiaalkampaaniaga.

„Aktsiooni eesmärgiks oli pöörata tähelepanu tasakaalukale eluviisile ja liigtarbimise vähendamisele. Sealjuures soovisime välja tuua otsuse kohti, mida oluliseks peetakse ja kõnetada noori, pannes neid rohkem mõtlema oma igapäevaste otsuste peale ning analüüsima, kuidas täna tehtud otsus võib mõjutada nende tulevikku,“ jagas SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš.

Viiendikul Eesti noortest ei ole sääste

„Teeme oma igapäevaseid rahalisi otsuseid tihti emotsionaalselt. Igakuiselt mõnekümne euro kõrvale panek tundub kohati võimatu, samas paarikümne euro eest uue särgi ostmine või renditõuksiga 500 meetri sõitmine ei tekita kõhklusi. Aga just need väikesed otsused – kas kulutus teha või mitte – võivad muuta nii mõndagi. Kui juba noores eas panna igakuiselt kõrvale mõnikümmend eurot, võib see olla oluline seeme selleks, et kogutud raha kasutada näiteks päris enda kodu ostmiseks,“ rääkis Tkatš.

Hiljuti noorte seas läbi viidud uuringust selgus, et ligikaudu viiendikul Eesti noortest ei ole üldse sääste. „Samas ei pea paika ka väide, et noortel ei olegi võimalik säästa, sest tervelt 23% Eesti noortest on säästnud üle 3000 euro. Seega võib eeldada, et väga suur mõju on rahatarkusel ning „otsuse kohtadel“, kas mingi kulutus on vajalik või tasuks hoopis see raha kõrvale panna ning eesmärgipäraselt koguda,“ tõdes Tkatš.

Ta lisas, et kuigi noorte finantskirjaoskus on ajas kasvanud, on pikk maa on veel minna. „Noorte seas on tekkinud lõhe nende vahel, kes alustavad kogumise ja säästmisega juba varakult ning on seetõttu päris noores eas küllaltki finantsteadlikud, ja nende vahel, kellel on vähesed või puuduvad teadmised ja oskused raha enda kasuks tööle panna,“ sõnas SEB eraklientide segmendi projektijuht.