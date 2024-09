Bolt Drive’i autojagamisteenus laienes Keilasse

„Keila linnaelanikud on jagatud autode teenust kaua oodanud ning meil on rõõm siia laieneda ja pakkuda võimalust liikuda nii pealinna vahelt kui Keila linna siseselt,“ ütles Bolt Drive’i Eesti operatsioonide juht Maksim Palonen.“Jagatud autode kättesaadavus mõjutab otseselt inimeste liikumisharjumusi, sealhulgas isikliku auto müümise ja auto ostmise edasilükkamise otsuseid.

Täna tasub isikliku auto omamine linnas ära eelkõige siis, kui aastane läbisõit ületab 15 000 kilomeetrit. Loodame, et ka Keila elanikud saavad kogeda, et jagatud autode kasutamine koos ühistranspordi ja teiste transpordiliikidega on nii soodsam kui ka keskkonnasõbralikum alternatiiv peres mitme auto ülalpidamisele,“ lisas Palonen.