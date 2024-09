Minister Erkki Keldo kohtumisel ettevõtjatega: majanduse kasvule pööramine on selle valitsuse prioriteet

„Eesti majanduskasv on meie riigi konkurentsivõime ja jätkusuutliku arengu alus. Mõistmine, et majanduse heast käekäigust sõltuvad ka kõik teised riigi hüved, on jõudnud laiemale pinnale ja siit on hea üheskoos edasi minna, et leppida kokku iga-aastased vahe-eesmärgid ja tegevused nendeni jõudmiseks,“ sõnas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.