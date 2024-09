Automaks tõukab tarbijaid kiiremini otsustama ja alternatiive kaaluma

Inbankis on autolaenu ja -liisingu taotluste arv tänavu esimese seitsme kuuga kasvanud 8 protsenti. Sõlmitud lepingute arv on sel perioodil võrreldes mullu sama ajaga tõusnud aga suisa 17 protsendi võrra.

„Kuigi aasta esimeses pooles oli automaksu osas mitmeid ebaselgusi, võib lepingu sõlmijate arvu kasv näidata, et inimesed teevad otsuseid tavapärasest kiiremini, sest automaksu jõustumiseni on jäänud vaid loetud kuud. Samuti võib lepingute arvu kasv viidata intressikeskkonna stabiliseerumisele. Küll aga ei ole muutunud autode finantseerimise keskmine summa, mis on meie puhul suurusjärgus 9300 eurot,“ ütles Inbanki laenude müügijuht Evelin Rahkema.

Popid on linnamaasturid ja Škodad

Ka populaarsemate automarkide osas ei ole Rahkema sõnul automaksu tuleku eel suuri muutusi – Inbanki andmetel soovitakse kasutatud autode seast endiselt enim osta BMW-sid, Audisid, Volkswageneid ja Škodasid.

Mõistliku hinna ja kvaliteedi suhtega Škoda on turupositsiooni üle võtmas ka täisteenusrendis, kus üheks populaarseimaks mudeliks on kujunenud Škoda Kodiaq. Eriti tunnevadki eestlased täisteenusrendiga tegeleva Mobire Groupi tegevjuhi Andrus Valma sõnul huvi just linnamaasturite vastu, mis moodustavad täisteenusrenti antud autodest periooditi kolmandiku kuni poole.

Kuigi Mobire on aastaga saanud täisteenusrendile suisa 27 protsenti rohkem päringuid, tajub Valma, et inimesed tunnevad end praeguses majanduskliimas ebakindlalt ning omajagu on neid, kes lükkavad seetõttu autoga seonduvaid otsuseid edasi.

Eraisikud kaaluvad üha enam renti

„Ühelt poolt on ostukindlus hapra majandusolukorra, intressi- ja hinnatõusu tõttu madal, teisalt on aga näha, et inimesed siiski ei ole valmis autosõidust täiesti loobuma ning otsitakse kõige paindlikumaid alternatiive,“ tõdes Valma.

Seetõttu on täisteenusrendi turul märkimisväärselt kasvanud just eraklientide osakaal – kui mullu esimese 8 kuu jooksul moodustasid Mobire klientidest eraisikud 26 protsenti, siis tänavu on nende hulk tõusnud 38 protsendini.