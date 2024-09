Eestlaste seas populaarne plastnõude tootja Tupperware üritab pankrotimenetluse abil äri päästa

Goldmani sõnul on ettevõte uurinud mitmeid võimalusi ja otsustanud, et see on parim viis hetkel edasi liikuda. Täpsemalt esitas Tupperware pankrotiavalduse pankrotiseaduse peatüki 11 raames (Eesti mõistes saneerimine), mille eesmärk on jõuda võlausaldajatega kokkuleppele, et äri suudaks siiski jätkuda.