Tööandjate keskliidu uueks tegevjuhiks sai Hando Sutter

„Tööandjad on riigis tasakaalustav ja meelde tuletav jõud, et ühiskonna jõukus luuakse ettevõtluses ja seetõttu peame töötame selle nimel, et Eestis oleks hea ettevõtlusega tegeleda,“ selgitas Realo. „Hando kogemused nii ettevõtte, riigiettevõtte kui suure kollektiivi juhina annavad suurepärase eelise selles rollis õnnestuda ja tasakaalukalt eri osapooltega suheldes eesmärgini jõuda. Just sihipärane tegevus on see, mida Tööandjate Keskliidu liikmed tegevjuhilt ootavad.“