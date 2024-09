Endine Bolti tippjuht ehitab sõjaväele segamiskindlaid droone

Nii luuredroonid kui lõhkeainet kandvad ründedroonid on osutunud Ukraina sõjas üheks kõige olulisemaks innovatsiooniks ning teevad tihti ära rakettide töö kümneid või sadu kordi odavamalt. Samas on neil aga üks suur nõrkus ja see on elektrooniline segamine, mida nii Venemaa kui Ukraina vastase droonide jaoks ulatuslikult kasutavad.