Guido Pärnits ei taha tööle võtta kodukontori eelistajaid. „Nendega pikka juttu ei ole“

„Ma kohe kindlasti ei usu seda, et valdav osa inimesi, kes töötavad kodus ja kes on kaubelnud selle õiguse oma tööandjalt välja, on seal sama efektiivsed, kui nad oleks tööl,“ sõnas ettevõtja.

Siiski märkis ta, et see käib eelkõige inimeste kohta, kes töötavad kaubanduses ja kinnisvaras. „On teatud tööstusharud, kus sa ei saa kodunt tööd teha,“ ütles Pärnits.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ütles aasta algul Delfi Ärilehele antud intervjuus, et hinnad tõusevad alati. „Algul on see ebameeldiv, siis harjutakse uue tasemega. Nüüd on see laks ära käinud ja midagi hullu enam tarbijal oodata ei ole,“ rääkis Pärnits. Energia hind ja euribor on tõusnud ja sellega seotud kaupade hinna tõus ära olnud.