Eestis värbamislainet kavandav Leedu energiakontsern võtab siin suure suunamuutuse ette

74,99% ulatuses riigi omandusse kuuluv Leedu energiahiid, mis loobus 2019. aastal oma varasemast nimest Lietuvos Energija ja kannab viimased viis aastat Ignitis Grupi nime, on üsna pikka aega Eesti turul toimuval silma peal hoidnud. 2016. aastast on ettevõttele läbi Tuuleenergia OÜ kuulunud Pärnumaal kaks väikest tuuleparki, mille koguvõimsus on 18 MW ja mis kokku moodustavad Tamba-Mäli tuuleelektrijaama.

Kuigi pargi iga-aastane kogutoodang on umbes 60 GWh, millega katab ära 17 100 keskmise elektritarbimisega Eesti pere vajaduse, on see Leedu energiahiiu energiaportfelli ning arendusplaane arvestades marginaalne. Et mitte öelda, et nad on selle olemasolu sisuliselt ära unustanud. Aga täpselt nii nagu lätlaste Latvenergo tahab ka leedukate Ignitis siiski Eestis senisest märksa tugevamalt kanda kinnitada.