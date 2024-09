Föderaalreserv kärpis baasintressi 0,5% võrra. Jerome Powell: me tegime hea ja tugeva alguse

Föderaalreservi juht Jerome Powell tõdes pressikonverentsil, et kui kõrgemad intressimäärad pole olnud inimeste jaoks meeldiv nähtus, siis nüüdseks võib näha, et sellel on olnud ka tulemust, kui hinnatõus on leebunud. Sealjuures on suudetud seni vältida majanduslangust.

FOTO: MANDEL NGAN | AFP/Scanpix