Kui liituda, siis juba sellega, kel tulevikku

ETS NORD-i töötajate oskusi hinnatakse olenemata soost või taustast. „Meil on oluline, et iga inimest koheldaks võrdselt,“ selgitab personalijuht Maia Randver-Anupõld ja lisab, et ettevõte on suutnud luua toetava ning töötajate vajadusi arvestava töökeskkonna.