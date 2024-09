Arendaja: kinnisvaraturg elavneb, uute kodude müük ületas eelmise aasta taseme

Andero Lauri hinnangul on turu elavnemise taga mitu põhjust, optimismi on tõstnud Euroopa Keskpanga otsused baasintressi langetada ja kindlustunne, et kõrgete intresside aeg on selleks korraks möödas. Samuti asjaolu, et pangad pakuvad A-energiaklassi majade puhul laenu soodsamatel tingimustel.