Patarei Merekindluse esimese etapina valmib 2026. aastal muuseum

„Patarei Merekindlus on olnud tunnistajaks nii lootuse kui ka kannatuste ajaloole. Muuseumi rajamine on samm tulevikku, mis aitab mälestada ohvreid ja hoiab nende lood elus, et ajalugu ei korduks. Me loome paiga, kus inimesed saavad tajuda minevikku vahetumalt ja ehedamalt, et mõista ja kaasa tunda. See on meie kohustus nii mineviku kui ka tuleviku ees,“ ütles US Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa.

„Minu isiklik soov on taastada kompleksi osana ka algsest ajast pärit kabel, et kõigil oleks väärikas koht, kus neid mälestusi austada. Patarei Merekindlus on olnud palju enamat kui vangla või sõjaväerajatis – see on märgiline paik, kus kohtub ajalugu ja tulevik.“

Vabariigi Valitsuse otsustas 26. aprillil 2018 asutada rahvusvahelise kommunismiohvrite mälestusmuuseumi, mille rajavad Eesti Mälu Instituut koostöös justiitsministeeriumiga.

Kompleks rekonstrueeritakse

„Patarei muuseum saagu olema koht, mis räägib kommunismikuritegudest maailmas kõige mõjusamalt, nii et külastajad lahkuvad sealt siiani varitsevaid kommunismiohte märkavatena ning hea usuga inimestesse ja inimlikkusesse. See muuseum saab rääkima nii eestlaste kui meie naabrite, aga ka ülejäänud maailmajagude lugu kannatustest kommunismi inimvaenulikkuse all,“ ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.

Muinsuskaitse all olev suuremahuline ja keerukas kompleks rekonstrueeritakse ning osaliselt konserveeritakse. Esimese etapina valmib rahvusvaheline kommunismiohvrite mälestusmuuseum. Muuseumi sisearhitektuuri lõid KOKO Arhitektid ja ehituspartneriks on Bildgren Ehitus. Muuseumi üürnik on Riigi Kinnisvara AS, muuseumi opereerib Eesti Mälu Instituut. Püsiekspositsiooni loovjuht on Martti Helde.