AMTEL: Euroopa uute sõiduautode turg tõmbas augustis pidurit

Kokku on tänavu kaheksa kuuga ostnud EL tarbijad 7,18 miljonit uut sõiduautot ehk 1,4% rohkem kui mullu samal perioodil.Langustrendis on jätkuvalt elektriautode müük ja näiteks augustis osteti Euroopa Liidus 43,9% vähem elektriautosid kui eelmise aasta augustis. Kaheksa kuuga kokku on elektriautode turul toimunud 8,3-protsendiline langus.