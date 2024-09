Oleme edukad. Eesti hoiab kõrget kohta maailma talentide reitingu edetabelis

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp sõnas tulemust kommenteerides, et kuigi majanduses on üldiselt keerulised olud, siis on hea tõdeda, et Eesti võimet talente meelitada hinnatakse kõrgelt. „Kuna Eesti võistleb rahvusvaheliselt talentide nimel ja meil on tippspetsialistidest puudus, siis on väga positiivne, et oleme suutnud oma senist kõrget kohta hoida,“ ütles Raudsepp.