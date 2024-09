Toidupoed: tarbijate ostujõust annab märku see, et singi asemel on hakatud vorsti ostma

Täpselt seda võib jaekettide sõnul praegu tarbijate käitumises täheldada. „Eesti inimeste tarbimisharjumused on viimase paari aasta jooksul muutunud mitmeski mõttes,“ ütles Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido. „Üks enamlevinumaid näitajaid tarbijate ostujõust on see, kui vorsti asemel hakatakse ostma rohkem sinki või vastupidi, ning majanduslangusest tulenevalt on toimunud just viimane.“

Inimeste ostujõu langust näitab Miido sõnul ka müügimahtude vähenemine ning kampaaniakaupade osakaalu kasv inimeste toidukorvis ehk teisisõnu vaadatakse rohkem sooduspakkumisi.

„Majanduslangusele on reageerinud ka mitmed toidutootjad, kes on nii sortimenti kui ka pakendite suuruseid vähendanud. Kõige rohkem on käesoleva majanduslanguse ajal pihta saanud väiketootjad ja nišitoodete tootjad, kelle hinnad on üldjuhul kallimad, mistõttu langevad need inimeste toidukorvist üldjuhul esimesena välja,“ märkis ta.

Positiivsest küljest võib Miido sõnul välja tuua, et soodsamate alternatiivide otsingul on inimesed valmis rohkem proovima uusi maitseid. „Samuti on populaarsemaks muutunud säilivuskuupäevale lähenevad kaubad, mida viimasel päeval müüakse soodushinnaga. Ühtpidi on inimesed muutunud teadlikumaks kuupäevadest, osatakse paremini toidukordi planeerida ning samuti väheneb seeläbi ka toiduraiskamine,“ sõnas ta.

Maxima kommunikatsioonijuht Sven Lillepalu ütles, et täna ostab tarbija selgelt hinda ning kui valikus on erinevate tootjate ning erineva hinnaga samaväärne toode, siis rändab korvi pigem hinnasõbralikum alternatiiv.

„Seetõttu on Maxima viimastel aastatel keskendunud meie omabrändi Well Done arendamisele, millest leiab täna üle 500 soodsa hinnaga, kuid samas kvaliteetset toodet vägagi erinevatest tootegruppides, pakkudes sellega taskukohasemat alternatiivi. Well Done omabrändi all müüdavate toodete müük on aastases võrdluses suurenenud keskmiselt 20-25 protsenti,“ rääkis ta.

