Madiberki ja Linnamäe kaitsetööstuse väärtus kerkis kümnetesse miljonitesse

Iduettevõtja Taavi Madiberki asutatud kaitsetööstusettevõte Frankenburg Technologies on viimastel kuudel pälvinud oma värbamisotsustega laialdast avalikkuse tähelepanu. Ettevõttesse on palgatud nii endine kõrge kaitseväelane Veiko-Vello Palm kui ka endine kaitseväe juhataja Martin Herem. Sel nädalal teatati, et ettevõtte tegevjuhiks asub endine Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.