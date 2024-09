Föderaalreservi intressikärbe kannustas börse üle maailma. S&P 500 jõudis rekordtasemeni

„Jaapani aktsiate jaoks oli tõenäoliselt see ideaalne tulemus, kus oli oodatult suur intressikärbe, aga jeen ei tugevnenud (dollari suhtes - toim),“ märkis Bloombergile varahaldusfirma Okasan Securities strateeg Rina Oshimo. Meenutuseks, jeeni tugevnemine mängis olulist rolli augusti alguses toimunud börsipaanikas. Homme on ka Jaapani keskpanga kohtumine, kust oodatakse, et intressimäärad jäävad samale tasemele.