Uuring: pea pooled ettevõtjad hindavad tänast majanduskliimat negatiivseks

Uuringu tellinud laenude võrdlemise platvorm i Sortter tegevjuhi Sten Alliku sõnul näitavad küsitluse tulemused, et hoolimata üldsest kehvast hinnangust majanduskliimale on õhus ka positiivseid noote ning ligi kolmandik vastanutest näeb ka kasvupotentsiaali. „Neist omakorda kolmandik plaanib eesmärgi saavutamiseks kaasata välisinvesteeringuid,“ lisab ta.

Ettevõtjad hindavad oma teadmisi kõrgelt, kuid ei võrdle ärilaenupakkumisi

Alliku sõnul tasub ettevõtetel, kes kavatsevad kaasata välisrahastust, turul aktiivselt pakkumisi võrrelda. „Uuringu tulemuste kohaselt on küll pea kolmandik taotlenud ettevõtte kasvu finantseerimiseks kodupangast laenu, kuid on üllatav, et vaid 15% neist on küsinud pakkumist ka teistest finantsasutustest.“