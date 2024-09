Pärnu linn müüb odava hinnaga väärika ajalooga ehitismälestist

Komandandi ehk linnakodaniku maja on Pärnu kesklinna ainus säilinud hoone, millel on järsk viilkatus ja sõrestikviilud ning see on tunnistatud riiklikuks kultuurimälestiseks. Hoone ehitamise ajal kehtis Pärnus kivielamute püsitatmise keeld, sest ehitusmaterjali läks tarvis Peterburis. Püstlaudise sai hoone pool sajandit pärast valmimist.