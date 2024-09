Uuring: naiste soov ettevõtlusega alustada on tagasihoidlik

Üle 50% eestimaalastest ei soovi lähitulevikus ettevõtjaks hakata – nii selgus sel varasügisel SEB poolt läbi viidud uuringust. Kuigi ka teistes Balti riikides on trend ettevõtlusega alustamisel sarnane, on Eestis ettevõtlusega alustamisest hoidumise osakaal suurim. Seejuures on veelgi murettekitavam asjaolu, et üle 55% nendest eestimaalastest, kes ettevõtlusega lähiajal alustada ei soovi, on naised.

„Selgus, et peamiseks põhjuseks, miks ettevõtlusega alustada ei soovita on rahaliste vahendite puudumine ja riigi üldise majandusliku olukorra halvenemine – nii tõi välja ligi 30% naistest. Samas leidub aga mitmeid edukaid näiteid, kus piiratud ressurssidega alustatud ettevõtted on kasvanud innovatsiooni ja leidlikkuse toel suureks, inspireerides sellega ka teisi ettevõtluse teele astuma,“ avas uuringu tulemusi SEB jaepanganduse valdkonna juht ja juhatuse liige Ainar Leppänen.

Naiste ja meeste hinnangud võrdsete võimaluste osas erinevad märkimisväärselt

Ilmnes, et mehed on oma äritegevusega alustamisel, alates äriidee arendamisest kuni ettevõtte registreerimiseni, igas kategoorias naistest aktiivsemad – vaid paar protsenti uuringus osalenud naissoo esindajatest on oma ettevõtte juba registreerinud ning üksnes ligi 6% tegeleb äriidee arendamisega. Marginaalsed numbrid võivad peegeldada naiste hinnangut konkurentsitingimustele: naiste arvates valitseb kohatine sooline ebavõrdsus äritegevuse finantseerimiseks võimaluste leidmisel. Kui koguni üle 50% meestest leiab, et neil on ettevõtte finantseerimisel naistega absoluutselt samad võimalused, siis naistest arvab samamoodi vaid ligi 20%. Seejuures võetakse viimaste arvates ettevõtluskeskkonnas mehi oluliselt tõsisemalt, kusjuures mõjutavad naisettevõtjaid nende hinnangul negatiivsed soostereotüübid.