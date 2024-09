Saare maakonnas Muhu saarel asuv Pädaste mõis on tuntud kui üks Eesti luksuslikumaid mõisahotelle. Üks öö näiteks 27-28. septembril maksab koos hommikusöögiga Booking.com-i vahendusel 257 eurot. Sealjuures tuleb tähele panna, et hotellituba broneerides puudub mõisal tagasimaksevõimalus.

Krediidinfo andmetel on mõisahotelli opereeriv firma maksuametile võlgu 132,7 000 eurot. Hotell on viimase kolme aastaga oma kahjumit vaid suurendanud. Kui 2022. aastal oli mõis kahjumis 308 000 euroga, siis 2023. aastal juba 334 000 euroga. Ka käive on hotellil languses: 2022. aastal teeniti tulu 988 000 eurot, möödunud aastal aga 809 000 eurot.