Selver avas Ülemiste linnakus ööpäevaringselt avatud autonoomse kaupluse

„Meil on rõõm teatada Grab2Go autonoomse välipoe avamisest koostöös Selveriga, otse Ülemiste City innovaatilise ärilinnaku südames. See projekt pakub suurepärast võimalust tutvustada meie tipptasemel tehnoloogiat ning ühiselt katsetada, kui efektiivselt autonoomsed kauplused toimivad. Meie eesmärk on muuta ostlemine lõpptarbijale veelgi mugavamaks ja kättesaadavamaks, lahendades samal ajal jaekaubanduse suurimaid väljakutseid – nagu tööjõupuudus, ööpäevaringse teeninduse kõrged kulud ja üldine äriline efektiivsus,“ ütles Grab2Go asutaja ja tegevjuht Mart Viilipus.

Poes on vaid iseteeninduskassad

Ülemiste City innovatsioonijuht Ursel Velve tunneb heameelt, et Grab2Go ja Selver asuvad linnaku Test City kontseptsioonis oma autonoomset poodi testima. „Mobiilne poelahendus on linnaku südamesse väga oodatud ja siinne infrastruktuur toetab seda igati. Usun, et meie 17 000-st tehnoloogiahuvilisest inimesest koosnev kogukond on just õige koht uute lahenduste testimiseks, testijate värbamiseks ja teenusele tagasiside saamiseks. Selver on linnakus juba pikaaegne teenusepakkuja ning on äärmiselt tervitatav, et nad just siin ka uut kontseptsiooni testima asuvad.“