SELGITUS | Miks on hinnad tanklates langenud viimase kolme aasta madalaimale tasemele?

Tänased bensiini ja diislikütuse hinnad on Eestis 2022. aasta jaanuari tasemel ning langenud käesoleva aasta aprilli tipust vastavalt 26 ja 18 senti liitrist. Samal perioodil on aga bensiini ja diislikütuse maailmaturuhinnad langenud 23 ja 14 senti liitrist, millest nähtub, et hinnad Eestis on langenud mõnevõrra enam.

Kuna Eesti kütuseturg moodustab globaalsest turust vaid 0,038%, siis arusaadavalt ei määra meie kütusehinda maailmaturul. Suurimad tarbijad on USA ja sel sajandil tarbimise kasvu vedanud Hiina, kus on aga viimase nelja kuu jooksul toimunud pöördelised muutused. Sisuliselt on kasvuveduril toss väljas ning Hiina kütusetarbimise kasv on üllatuslikult asendunud langusega. See on viimastel kuudel kütuseturgu tugevalt raputanud ja põhjustanud kütusehindade langust globaalsel turul.