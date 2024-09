Panga ekspert: laenu intressi tuleks üle vaadata sama tihti kui käia hambaarstil

„Näeme oma statistikas, et tavaliselt teevad avaldusi marginaali üle vaatamiseks kliendid, kes on laenu võtnud kolm-neli aastat tagasi. Samas on just neil, kelle laenuleping on sõlmitud juba 10 või 15 aastat tagasi, võimalik marginaali vähendamisega rohkem võita,“ selgitas Hakiainen. Kui 2004.–2008. aastatel jäid pankade marginaalid umbes 0,4-1 protsendi vahemikku, siis majanduskriisi aastatel tõsteti neid märgatavalt kõrgemale – keskmiseks marginaaliks oli 2,5 protsenti, kus need püsisid kuni 2020. aastani. Paljudel, kellel on sõlmitud eluasemelaenud peale 2008. aastat, on võrreldes praegu väljastatavate laenudega tunduvalt kõrgem marginaal. Näiteks 100 000-eurose laenusumma puhul, mille laenuperiood on 15 aastat ning mida makstakse tagasi annuiteedigraafiku alusel, on intressi alandamisel 1 protsendi võrra võimalik hoida intressikulu lausa ligi 8000 eurot väiksemana.