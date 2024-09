Toidupäästmisele pühendunud poodi saadab edu. „Kasv on märkimisväärne“

Üks poe asutajatest Oliver Lamp sõnab, et Sumenal on läinud hästi ja poe kasv on märkimisväärne. „Suviti on juba meile teada, et müük väheneb, sest suvel pole inimestel „tuju“ raha säästa,“ ütleb Lamp. Ta lisab, et mõõnaperiood on Sumena jaoks maist augusti alguseni. „Sellega tuleb arvestada ja käituda vastavalt. Avasime maikuus Tartus uue 100 m2 poe, mis on väga soojalt vastu võetud. See tõendas meile, et füüsilised poed on väga oluline osa meie ärist. Plaan on enne 2025. aasta suve avada veel üks-kaks poodi,“ avaldab Lamp Sumena tulevikuplaane.